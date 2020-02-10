Антон Степаненко назначен главным техническим директором Ozon

Степаненко пришел в компанию летом 2018 г. Ранее он руководил отделом технических проектов «Яндекс.Маркета», где отвечал за индексацию, сбор и анализ данных, производительность и масштабируемость поиска, а также за скорость работы приложений. Кроме того, несколько лет Степаненко был вице-президентом по разработке в Lazada Group и занимался автоматизацией процессов разработки, запуском собственного облака для компании и другими проектами. До нового назначения Степаненко работал директором по разработке платформы и отвечал за все IT-технологии блока логистики.