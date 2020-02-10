Ашот Хачатурянц уходит из «Сбербанк капитала»

Хачатурянц окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 г. После получения диплома работал в «Газэкспорте». В 1993 г. стал представителем компании «Сидерка» в СНГ. Позднее занялся развитием собственного нефтетрейдингового бизнеса. С 2001 г. руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития. Затем четыре года был начальником управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ». Возглавлял «Сбербанк капитал» с 2008 г.