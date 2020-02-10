Дагмара Иванова стала управляющим директором «М.видео»

Дагмара окончила механико-математический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работала директором по маркетингу в Х5 Retail Group, «Центробуви» и норвежской ORKLA. До назначения заместителем управляющего директора в «М.видео» была старшим вице-президентом объединенной компании «Связной-Евросеть».