Олег Савчук назначен техническим директором «Билайна» в Южном регионе

Савчук выпускник Кемеровского филиала Санкт-Петербургского военного университета связи. Кроме того, закончил программу MBAExecutive по направлению «Стратегический и операционный менеджмент» в Международной школе бизнеса МИРБИС. Начал карьеру в 2002 г. в Кемеровском филиале «Вымпелкома». Прошел путь от инженера до начальника отдела эксплуатации коммутационного оборудования. Затем перешел в Кавказский филиал ПАО «Магафон» на пост директора по строительству. В 2018 г. Олег Савчук стал техническим директором макрорегиона Юг ООО «Т2 мобайл» (Tele2).