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Владислав Сурков ушёл в отставку

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Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова  от должности помощника президента России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. 

Владислав получил экономическое образование в Московском международном университете. Карьеру в Кремле начал в конце 1990-х гг. До декабря 2011 г. курировал внутреннюю политику и получил широкую известность как автор концепции «суверенной демократии». С 2014 г. отвечал за политику России на украинском направлении, в зону его ответственности также входили Абхазия и Южная Осетия. 

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