Владислав Сурков ушёл в отставку

Владислав получил экономическое образование в Московском международном университете. Карьеру в Кремле начал в конце 1990-х гг. До декабря 2011 г. курировал внутреннюю политику и получил широкую известность как автор концепции «суверенной демократии». С 2014 г. отвечал за политику России на украинском направлении, в зону его ответственности также входили Абхазия и Южная Осетия.