Сергей Саламатов возглавил авиакомпанию «Ангара»

Саламатов 12 лет работал старшим штурманом летного отряда авиакомпании «Сибирь». Затем два года был руководителем отдела планирования и обеспечения полетов компании «ИрАэро». Карьеру в «Ангаре» Сергей начал в 2014 г. До назначения он занимал пост заместителя директора по наземному обслуживанию.