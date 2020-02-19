Сергей Саламатов возглавил авиакомпанию «Ангара»
Руководителем авиакомпании «Ангара» назначен Сергей Саламатов, следует из информации в аналитической системе СПАРК-Интерфакс. Ранее этот пост занимал Сергей Мордвинцев.
Саламатов 12 лет работал старшим штурманом летного отряда авиакомпании «Сибирь». Затем два года был руководителем отдела планирования и обеспечения полетов компании «ИрАэро». Карьеру в «Ангаре» Сергей начал в 2014 г. До назначения он занимал пост заместителя директора по наземному обслуживанию.
Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков на местных линиях в Восточной Сибири, базируется в аэропорту Иркутска. Входит в холдинг «Истлэнд».