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Сергей Саламатов возглавил авиакомпанию «Ангара»

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Руководителем авиакомпании «Ангара» назначен Сергей Саламатов, следует из информации в аналитической системе СПАРК-Интерфакс. Ранее этот пост занимал Сергей Мордвинцев.

Саламатов 12 лет работал старшим штурманом летного отряда авиакомпании «Сибирь». Затем два года был руководителем отдела планирования и обеспечения полетов компании «ИрАэро». Карьеру в «Ангаре» Сергей начал в 2014 г. До назначения он занимал пост заместителя директора по наземному обслуживанию.

Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков на местных линиях в Восточной Сибири, базируется в аэропорту Иркутска. Входит в холдинг «Истлэнд».

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