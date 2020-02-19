Гендиректором российского отделения Spotify стал Илья Алексеев

Алексей начал карьеру руководителем по продажам в структурах селлера телерекламы VI («Видео Интернешнл»). С 2015 по 2016 г. возглавлял селлера digital-рекламы ИМХО VI. Затем был директором по продажам Facebook в России. До нового назначения работал в Media Instinct Group.