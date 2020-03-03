Павел Колобков стал замгендиректора «Газпром нефти»

Колобков закончил Государственный институт физической культуры и Московскую государственную юридическую академию. В составе сборной России стал шестикратным чемпионом мира по фехтованию. Двадцать лет назад завоевал олимпийское золото в личном первенстве. Кроме того, является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр. В 2007 г. был назначен зампредседателя общества «Динамо», а спустя три года стал замминистра спорта, туризма и молодежи. С 2016 по 2020 г. Павел возглавлял министерство.