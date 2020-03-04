Штефан Эдер назначен главой Stada в России
Штефан Эдер назначен исполнительным вице-президентом Stada по региону Россия и СНГ, сообщила пресс-служба компании. Он будет отвечать за укрепление бизнес-процессов и рост производства.
Эдер начал карьеру в компании McKinsey, был сооснователем и финансовым директором стартапа 55pharma по поиску новых лекарств. Затем перешёл в компанию Novartis. Там он отвечал за формирование портфеля продуктов дочерней компании Sandoz, развитие бизнеса и лицензирование в регионе Центральная и Восточная Европа. Позднее Штефан возглавил бизнес-подразделение безрецептурных препаратов в России. До нового назначения Эдер занимал должность генерального директора входящей в группу компании Hexal.
Немецкая компания Stada Arzneimittel AG специализируется на развитии дженериков и безрецептурных препаратов. Ее продукция представлена в 120 странах.