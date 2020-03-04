«Лукойл» сообщил о кадровых назначениях
Руководство ПАО «Лукойл» назначило Азата Шамсуарова старшим вице-президентом по добыче нефти и газа в России, а Дениса Рогачева старшим вице-президентом по добыче за рубежом, сообщила компания.
Шамсуаров закончил Уфимский нефтяной институт, кандидат технических наук. Работал главным инженером НГДУ «Покачевнефть». Спустя три года стал гендиректором ТПП «Урайнефтегаз». Карьеру в «Лукойле» начал в 2001 г. с поста старшего вице-президент «Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд». Через восемь лет занял пост вице-президента корпорации, генерального директора ООО «Лукойл-Западная Сибирь». До назначения был старшим вице-президентом по добыче нефти и газа.
Рогачев закончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина. Сразу после получения диплома работал в главном управлении геологии и разведки ОАО «Лукойл» и в ООО «Лукойл-Западная Сибирь». В 2003—2009 гг. работал в компаниях Schlumberger Logelco и Baker Hughes B.V. Затем вернулся в «Лукойл» на пост заместителя руководителя аппарата совета директоров компании. С 2012 по 2013 г. был гендиректором ООО «Торговый дом «Лукойл». До назначения занимал должность вице-президента по закупкам.