«Лукойл» сообщил о кадровых назначениях

Рогачев закончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина. Сразу после получения диплома работал в главном управлении геологии и разведки ОАО «Лукойл» и в ООО «Лукойл-Западная Сибирь». В 2003—2009 гг. работал в компаниях Schlumberger Logelco и Baker Hughes B.V. Затем вернулся в «Лукойл» на пост заместителя руководителя аппарата совета директоров компании. С 2012 по 2013 г. был гендиректором ООО «Торговый дом «Лукойл». До назначения занимал должность вице-президента по закупкам.