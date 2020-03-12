Елена Шмелева станет председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса»

Елена закончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат социологических наук. После обучения работала инженером в НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Позднее возглавила социологическое агентство и филиал исследовательской группы «Медиа Тенор». С 2006 по 2007 г. была экспертом Фонда «Центр стратегических разработок» и руководителем аналитического управления Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Затем три года работала заведующей кафедрой факультета журналистики СПбГУ. В 2011-2014 гг. занимала пост вице-президента благотворительного фонда «Система». Параллельно работала директором Некоммерческого партнерства содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее», а также и. о. декана Высшей школы управления и инноваций МГУ. Сейчас Елена руководит образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и успех»