Елена Шмелева станет председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса»
Председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса» стала Елена Шмелева. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник и подтвердил источник «Ведомостей», добавив, что исполнительным директором фонда станет гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Представитель «Яндекса» подтвердил назначение Шмелевой и Буниной.
Елена закончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат социологических наук. После обучения работала инженером в НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Позднее возглавила социологическое агентство и филиал исследовательской группы «Медиа Тенор». С 2006 по 2007 г. была экспертом Фонда «Центр стратегических разработок» и руководителем аналитического управления Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Затем три года работала заведующей кафедрой факультета журналистики СПбГУ. В 2011-2014 гг. занимала пост вице-президента благотворительного фонда «Система». Параллельно работала директором Некоммерческого партнерства содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее», а также и. о. декана Высшей школы управления и инноваций МГУ. Сейчас Елена руководит образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и успех»
Помимо Шмелевой и Буниной в совет фонда, по данным источника «Ведомостей», вошли гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, гендиректор «Экопси консалтинга» Павел Безручко, биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов и директор школы № 57 в Москве Михаил Случ.
«Яндекс» принял решение о создании Фонда общественных интересов прошлой осенью. Это результат компромисса руководства компании и чиновников, которым не нравится, что 85% акций класса A такой стратегической для России компании свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Корпорация будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Также фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей.