Тигран Саркисян назначен зампредом правления ЕАБР

Саркисян закончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, кандидат экономических наук. Работал старшим научным сотрудником, руководителем группы международных экономических связей в Научно-исследовательском институте экономики и планирования. Затем стал депутатом Верховного Совета Республики Армения, председателем постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Верховного Совета. С 1995 по 1998 г. был президентом Ассоциации банков Армении. Следующие десять лет возглавлял Центральный банк. Позднее был назначен премьер-министром Армении. С 2014 по 2016 г. работал послом в США.