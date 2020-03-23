Тигран Саркисян назначен зампредом правления ЕАБР
Тигран Саркисян назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития, сообщила пресс-служба организации. Ранее он возглавлял Евразийскую экономическую комиссию.
Саркисян закончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, кандидат экономических наук. Работал старшим научным сотрудником, руководителем группы международных экономических связей в Научно-исследовательском институте экономики и планирования. Затем стал депутатом Верховного Совета Республики Армения, председателем постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Верховного Совета. С 1995 по 1998 г. был президентом Ассоциации банков Армении. Следующие десять лет возглавлял Центральный банк. Позднее был назначен премьер-министром Армении. С 2014 по 2016 г. работал послом в США.
Евразийский банк развития был учрежден в 2006 г. Он призван содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Сейчас участниками банка являются шесть государств: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.