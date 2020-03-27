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Кирилл Нифонтов возглавил правление Экспобанка

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Член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов назначен на должность председателя правления банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ранее  этот пост занимал Алексей Санников. 

Кирилл закончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Работает в банковской сфере более 20 лет. В 2011 г. участвовал в покупке российской дочки у Группы Barclays Bank PLC (переименована в ООО «Экспобанк»). С 2011 по 2016 гг. Нифонтов занимал пост председателя правления Экспобанка. Позднее он продолжил курировать деятельность компании как член совета директоров и один из участников банка. 

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