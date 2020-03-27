Кирилл Нифонтов возглавил правление Экспобанка

Кирилл закончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Работает в банковской сфере более 20 лет. В 2011 г. участвовал в покупке российской дочки у Группы Barclays Bank PLC (переименована в ООО «Экспобанк»). С 2011 по 2016 гг. Нифонтов занимал пост председателя правления Экспобанка. Позднее он продолжил курировать деятельность компании как член совета директоров и один из участников банка.