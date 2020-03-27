Руководство «Норникеля» провело ряд кадровых изменений

Сергей Дубовицкий назначен старшим вице-президентом и руководителем блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля», сообщила компания. Кроме того, член совета директоров и председатель комитета по бюджету Алексей Башкиров займет должность старшего вице-президента — руководителя блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью. Также Елена Савицкая, занимающая должность вице-президента и руководителя аппарата компании, теперь также будет курировать социальную политику, разработку и реализацию кадровой стратегии и корпоративной политики. Параллельно компанию покидают старшие вице-президенты Сергей Батехин и Лариса Зелькова.