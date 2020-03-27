Руководство «Норникеля» провело ряд кадровых изменений
Сергей Дубовицкий назначен старшим вице-президентом и руководителем блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля», сообщила компания. Кроме того, член совета директоров и председатель комитета по бюджету Алексей Башкиров займет должность старшего вице-президента — руководителя блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью. Также Елена Савицкая, занимающая должность вице-президента и руководителя аппарата компании, теперь также будет курировать социальную политику, разработку и реализацию кадровой стратегии и корпоративной политики. Параллельно компанию покидают старшие вице-президенты Сергей Батехин и Лариса Зелькова.
«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.