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Ксения Чернышева стала новым президентом «Юнистрим»

Ведомости

Новым президентом системы денежных переводов «Юнистрим» назначена Ксения Чернышева. Она сменила на этой должности Кирилла Пальчуна, который работал в группе с 2009 г.

Чернышева закончила Московский Авиационный Институт, также имеет дополнительное образование в области Интернет-маркетинга. Работает в финансовых структурах более 10 лет. Карьеру начала в Юниаструм Банке с должности пресс-секретаря. Последние годы занималась запуском и развитием цифровых проектов в банке «Юнистрим». Сначала на позиции директора по онлайн-маркетингу, а затем в качестве директора по онлайн-бизнесу.

«Юнистрим» входит в тройку лидеров на рынке переводов без открытия счетов, где работает восемь платежных систем. Кроме «Юнистрима» в тройке «Золотая корона» и Western Union. 

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