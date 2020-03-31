Ксения Чернышева стала новым президентом «Юнистрим»
Новым президентом системы денежных переводов «Юнистрим» назначена Ксения Чернышева. Она сменила на этой должности Кирилла Пальчуна, который работал в группе с 2009 г.
Чернышева закончила Московский Авиационный Институт, также имеет дополнительное образование в области Интернет-маркетинга. Работает в финансовых структурах более 10 лет. Карьеру начала в Юниаструм Банке с должности пресс-секретаря. Последние годы занималась запуском и развитием цифровых проектов в банке «Юнистрим». Сначала на позиции директора по онлайн-маркетингу, а затем в качестве директора по онлайн-бизнесу.
«Юнистрим» входит в тройку лидеров на рынке переводов без открытия счетов, где работает восемь платежных систем. Кроме «Юнистрима» в тройке «Золотая корона» и Western Union.