Ксения Чернышева стала новым президентом «Юнистрим»

Чернышева закончила Московский Авиационный Институт, также имеет дополнительное образование в области Интернет-маркетинга. Работает в финансовых структурах более 10 лет. Карьеру начала в Юниаструм Банке с должности пресс-секретаря. Последние годы занималась запуском и развитием цифровых проектов в банке «Юнистрим». Сначала на позиции директора по онлайн-маркетингу, а затем в качестве директора по онлайн-бизнесу.