Дмитрий Амелькин назначен директором по развитию «Алросы»

Дмитрий закончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «финансы и кредит». В начале своей карьеры работал в PriceWaterhouseCoopers, затем возглавлял подразделение по стратегическому развитию в страховой компании «Ингосстрах». До прихода в алмазодобывающую компанию отвечал за проектное управление в структурах Сбербанка.