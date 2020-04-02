Дмитрий Амелькин назначен директором по развитию «Алросы»
Дмитрий Амелькин назначен директором по развитию объединенного ограночного комплекса «Алроса», сообщила организация. Ранее он возглавлял центр стратегических проектов и аналитики компании.
Дмитрий закончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «финансы и кредит». В начале своей карьеры работал в PriceWaterhouseCoopers, затем возглавлял подразделение по стратегическому развитию в страховой компании «Ингосстрах». До прихода в алмазодобывающую компанию отвечал за проектное управление в структурах Сбербанка.
«Алроса» входит в тройку крупнейших алмазодобывающих компаний. Ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%. Комплекс ведет добычу на территории Якутии, Архангельской области, а также в Анголе.