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Дмитрий Амелькин назначен директором по развитию «Алросы»

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Дмитрий Амелькин назначен директором по развитию объединенного ограночного комплекса «Алроса», сообщила организация. Ранее он возглавлял центр стратегических проектов и аналитики компании.

Дмитрий закончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «финансы и кредит». В начале своей карьеры работал в PriceWaterhouseCoopers, затем возглавлял подразделение по стратегическому развитию в страховой компании «Ингосстрах». До прихода в алмазодобывающую компанию отвечал за проектное управление в структурах Сбербанка. 

«Алроса» входит в тройку крупнейших алмазодобывающих компаний. Ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%. Комплекс ведет добычу на территории Якутии, Архангельской области, а также в Анголе.

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