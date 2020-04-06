Игорь Макаров возглавит команды пользовательского опыта и маркетинга ivi.ru

До нового назначения Игорь 13 лет был вице-президентом российского офиса Disney. Он управлял маркетингом всех бизнес подразделений компании: Эфирный Канал Disney, маркетинг фильмов, лицензирование, медиа дистрибуция, интерактивные проекты. Кроме того, он был региональным директором Disney по Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия). На этом посту Игорь отвечал за корпоративные коммуникации, управление брендами (Disney, MARVEL и Звёздные Войны), а также за организацию специальных мероприятий, продажу рекламы, создание коммерческих альянсов и промо сделок, мюзиклы Disney и развитие тематических парков Disney.