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Серкан Окандан назначен главным финансовым директором Veon

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Руководство телекоммуникационного холдинга Veon назначило Серкана Окандана главным директором по финансам, сообщила компания. Он приступит к своим обязанностям в мае это года. Ранее этот пост занимал Тронд Вестли.

До нового назначения Серкан занимал аналогичную должность в эмиратском холдинге Etisalat Group, а также в турецком операторе Turkcell. В сообщении также отмечается, что Окандан будет напрямую отчитываться перед исполнительными содиректорами Серджи Херреро и Кааном Терзиоглу.

Veon Ltd. — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в России, Украине, Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. В группу входит российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», который предоставляет услуги под брендом «Билайн».

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