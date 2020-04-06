Серкан Окандан назначен главным финансовым директором Veon
Руководство телекоммуникационного холдинга Veon назначило Серкана Окандана главным директором по финансам, сообщила компания. Он приступит к своим обязанностям в мае это года. Ранее этот пост занимал Тронд Вестли.
До нового назначения Серкан занимал аналогичную должность в эмиратском холдинге Etisalat Group, а также в турецком операторе Turkcell. В сообщении также отмечается, что Окандан будет напрямую отчитываться перед исполнительными содиректорами Серджи Херреро и Кааном Терзиоглу.