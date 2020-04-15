Сергей Беляков стал руководителем розничной сети МТС
Сергей закончил факультет международных экономических отношений МГИМО. В 2012-2014 гг. работал директором по связям с инвесторами в компании «Евраз». Затем занял пост вице-президента и управляющего директора ГК «Меркурий». Руководил ПАО «Дикси Групп» с 2016 г.
ПАО «МТС» является одной из ведущих компаний в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, интернета, кабельного и спутникового ТВ, а также различных цифровых сервисов. Сейчас розничная сеть компании состоит 5800 салонов связи в России.