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Максим Решетников назначен членом набсовета РФПИ

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Министр экономического развития Максим Решетников стал членом наблюдательного совета «Управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информаци. Кроме того, совет прекратил полномочия Максима Акимова, ранее занимавшего должность вице-премьера России.

До назначения на пост министра экономического развития Решетников был губернатором Пермского края. Закончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик». Работал на различных должностях в администрации Пермской области и края, а в 2007 г. перешел в федеральное министерство регионального развития. После избрания мэром столицы Сергея Собянина Решетников перешел на работу в правительство Москвы, где руководил департаментом экономической политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных