Максим Решетников назначен членом набсовета РФПИ
Министр экономического развития Максим Решетников стал членом наблюдательного совета «Управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информаци. Кроме того, совет прекратил полномочия Максима Акимова, ранее занимавшего должность вице-премьера России.
До назначения на пост министра экономического развития Решетников был губернатором Пермского края. Закончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик». Работал на различных должностях в администрации Пермской области и края, а в 2007 г. перешел в федеральное министерство регионального развития. После избрания мэром столицы Сергея Собянина Решетников перешел на работу в правительство Москвы, где руководил департаментом экономической политики.