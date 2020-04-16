Максим Решетников назначен членом набсовета РФПИ

До назначения на пост министра экономического развития Решетников был губернатором Пермского края. Закончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик». Работал на различных должностях в администрации Пермской области и края, а в 2007 г. перешел в федеральное министерство регионального развития. После избрания мэром столицы Сергея Собянина Решетников перешел на работу в правительство Москвы, где руководил департаментом экономической политики.