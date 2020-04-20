Владимир Чирахов стал президентом АФК «Система»

Владимир был руководителем «Детского мира» с 2012 по 2020 гг. До этого работал в компании «Кораблик», где был сначала коммерческим, а затем генеральным директором. С 2001 по 2009 гг. занимался розничной торговлей в компаниях «Партия-Электроника», «М.Видео» и «Линдекс».