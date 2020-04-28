Стефан Звегинцов станет гендиректором «Энел Россия»
Стефан Звегинцов c 1 мая станет генеральным директором «Энел Россия», сообщила пресс-служба компании. Ранее он занимал пост заместиреля руководителя организации. Его предшественник Карло Палашано покинет компанию.
Звегинцов работает в группе Enel более 20 лет. Он возглавлял столичное представительство группы, управлял российским дивизионом по разведке и добыче углеводородов Enel, а также руководил подразделением по развитию бизнеса Enel во Франции. С 2013 г. Стефан входит в совет директоров «Энел Россия».
Компания «Энел Россия» входит в ГК Enel. Ее производственными филиалами являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Кроме того, организация временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС.