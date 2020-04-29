Михаил Сухов стал гендиректором АКРА

Михаил закончил экономический факультет МГУ, кандидат экономических наук, профессор Банковского института Высшей школы экономики. Строить карьеру начал в Центробанке в 1993 г. В 2016 г. Сухов стал заместителем президента — председателя правления ПАО «Банк ВТБ».