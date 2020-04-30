Дмитрий Тетенькин возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока

Дмитрий начал карьеру с должности рабочего в Разрезостроительном управлении ОАО «Дальвостокуголь» в Райчихинске. Позднее стал мастером строительно-монтажного управления, потом главным инженером, а затем заместителем генерального директора и директором ООО «Амурский уголь». С 2012 по 2014 г. занимал пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области, с 2014 по 2015 г. работал заместителем главы администрации города Благовещенска, в сентябре 2015 г. был назначен заместителем председателя правительства Амурской области. В 2018 г. Тетенькин перешёл на работу в министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он стал советником руководителя ведомства.