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Дмитрий Тетенькин возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока

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Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ) возглавил Дмитрий Тетенькин, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. На этом посту он сменил Аслана Канукоева, который добровольно покинул компанию.

Дмитрий начал карьеру с должности рабочего в Разрезостроительном управлении ОАО «Дальвостокуголь» в Райчихинске. Позднее стал мастером строительно-монтажного управления, потом главным инженером, а затем заместителем генерального директора и директором ООО «Амурский уголь». С 2012 по 2014 г. занимал пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области, с 2014 по 2015 г. работал заместителем главы администрации города Благовещенска, в сентябре 2015 г. был назначен заместителем председателя правительства Амурской области. В 2018 г. Тетенькин перешёл на работу в министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он стал советником руководителя ведомства. 

АО «Корпорация Дальнего Востока» является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток в дальневосточных регионах. В 2020 г. АО «КРДВ» было поручено курировать и территории опережающего развития, которые будут создаваться в Арктической зоне России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных