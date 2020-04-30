Артем Поляков покинул пост гендиректора УК «Дело»
Артем Поляков оставил должность генерального директора управляющей компании «Дело», собщила пресс-служба группы. Теперь этот пост займет Игорь Яковенко. Параллельно он сохранит позицию руководителя ООО «ДелоПортс», стивидорного актива компании в Новороссийске.
До прихода в управляющую компанию Поляков занимал пост генерального директора группы компаний «Нефтетранссервис». Ранее он руководил компанией «АрселорМиттал Кривой Рог». В 2007-2011 гг. Артем был гендиректором «Русагросахар».
ГК «Дело» — крупнейший в России интермодальный контейнерный оператор, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.