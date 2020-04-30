Андрей Липин назначен директором департамента международного сотрудничества Банка России

С 10 марта 2020 г. Липин занимал этот пост на основании временного перевода с позиции заместителя директора департамента денежно-кредитной политики. До этого он работал в департаменте макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии, а также в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.