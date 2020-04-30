Андрей Липин назначен директором департамента международного сотрудничества Банка России
Директором департамента международного сотрудничества Банка России назначен Андрей Липин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.
С 10 марта 2020 г. Липин занимал этот пост на основании временного перевода с позиции заместителя директора департамента денежно-кредитной политики. До этого он работал в департаменте макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии, а также в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.
Департамент международного сотрудничества отвечает за работу Банка России с международными организациями, правительствами и центральными (национальными) банками иностранных государств, региональными интеграционными объединениями и другими организациями. Его основная задача — обеспечение интересов России в финансовой сфере.