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Назим Эфендиев назначен гендиректором «Металлоинвеста»

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Первый заместитель руководителя и коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев назначен генеральным директором, сообщила пресс-служба холдинга. Ранее этот пост занимал Андрей Варичев. 

Эфендиев закончил Военный институт иностранных языков, Академию народного хозяйства по программе MBA, а также прошел специальную программу международного менеджмента в Кингстонском университете в Великобритании. В 2018-2019 гг. учился по программе Advanced Management Program в бизнес-школе IESE Университета Наварры. С 1996 г. работал в компании «Сибирский алюминий» заместителем коммерческого директора Саянского алюминиевого завода и директором Торгового дома Самарского металлургического завода. Кроме того, возглавлял прокатный дивизион компании «Русский алюминий». Спустя пять лет стал директором по сбыту в ОАО «Уральская Сталь». В 2004 г. Назим возглавил предприятие. В «Металлоинвест» Эфендиев пришел в 2006 г. на пост исполнительного директора. В 2007 – 2009 гг. возглавлял ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш». В 2010 г. вернулся в ОАО «Уральская Сталь» на должность управляющего директора. Карьеру в  УК «Металлоинвест» Назим продолжил в 2011 г.

«Металлоинвест» — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — 14 млрд т. Холдинг объединяет активы АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «Уральская сталь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных