Назим Эфендиев назначен гендиректором «Металлоинвеста»

Эфендиев закончил Военный институт иностранных языков, Академию народного хозяйства по программе MBA, а также прошел специальную программу международного менеджмента в Кингстонском университете в Великобритании. В 2018-2019 гг. учился по программе Advanced Management Program в бизнес-школе IESE Университета Наварры. С 1996 г. работал в компании «Сибирский алюминий» заместителем коммерческого директора Саянского алюминиевого завода и директором Торгового дома Самарского металлургического завода. Кроме того, возглавлял прокатный дивизион компании «Русский алюминий». Спустя пять лет стал директором по сбыту в ОАО «Уральская Сталь». В 2004 г. Назим возглавил предприятие. В «Металлоинвест» Эфендиев пришел в 2006 г. на пост исполнительного директора. В 2007 – 2009 гг. возглавлял ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш». В 2010 г. вернулся в ОАО «Уральская Сталь» на должность управляющего директора. Карьеру в УК «Металлоинвест» Назим продолжил в 2011 г.