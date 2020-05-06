Юрий Кравцов стал новым гендиректором «Мосинжпроект»

Кравцов занимается строительством крупных инфраструктурных объектов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности более 20 лет. Курировал проекты в составе международных консорциумов, в том числе с участием зарубежных производителей и инженерно-строительных компаний. Участвовал в строительстве газопровода «Средняя Азия — Центр», а также реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Кроме того, выступал в качестве главы филиала компании «Стройтрансгаз» в Саудовской Аравии.