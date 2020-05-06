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Юрий Кравцов стал новым гендиректором «Мосинжпроект»

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Новым генеральным директором инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» стал Юрий Кравцов, сообщила пресс-служба компании. Его предшественник Марс Газизуллин утвержден на пост председателя совета директоров.

Кравцов занимается строительством крупных инфраструктурных объектов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности более 20 лет. Курировал проекты в составе международных консорциумов, в том числе с участием зарубежных производителей и инженерно-строительных компаний. Участвовал в строительстве газопровода «Средняя Азия — Центр», а также реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Кроме того, выступал в качестве главы филиала компании «Стройтрансгаз» в Саудовской Аравии.

АО «Мосинжпроект» —  российский инжиниринговый холдинг, на 100% принадлежащий столичному правительству. Компания выступает оператором программы развития московского метрополитена и транспортно-пересадочных узлов, а также является управляющей компанией по строительству гражданских проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных