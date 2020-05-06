Юрий Кравцов стал новым гендиректором «Мосинжпроект»
Новым генеральным директором инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» стал Юрий Кравцов, сообщила пресс-служба компании. Его предшественник Марс Газизуллин утвержден на пост председателя совета директоров.
Кравцов занимается строительством крупных инфраструктурных объектов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности более 20 лет. Курировал проекты в составе международных консорциумов, в том числе с участием зарубежных производителей и инженерно-строительных компаний. Участвовал в строительстве газопровода «Средняя Азия — Центр», а также реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Кроме того, выступал в качестве главы филиала компании «Стройтрансгаз» в Саудовской Аравии.
АО «Мосинжпроект» — российский инжиниринговый холдинг, на 100% принадлежащий столичному правительству. Компания выступает оператором программы развития московского метрополитена и транспортно-пересадочных узлов, а также является управляющей компанией по строительству гражданских проектов.