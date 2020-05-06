Кристоф Кенинг возглавил маркетинг «Норникеля»
Кристоф Кенинг назначен руководителем глобального сбыта и маркетинга «Норникеля», а также гендиректором швейцарской сбытовой компании Metal Trade Overseas AG. Об этом сообщила пресс-служба «Норникеля».
Кениг обладает 17-летним опыт работы в металлургическом секторе. До перехода в «Норникель» был старшим вице-президентом по коммерции ведущего мирового производителя меди Aurubis Group.
«Норникель» — крупнейший производитель никеля и палладия в мире, а также ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Помимо этого, компания занимается производством золота, серебра, иридия, селена, рутения и теллура.