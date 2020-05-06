Иван Гродецкий назначен исполнительным директором ivi

В 2004-2005 гг. Городецкий работал в ООО «Телеросс» сначала инженером, а затем техническим директором. Спустя четыре года пришел в компанию «Скартел» (бренд Yota) как менеджер по развитию бизнеса и скоро возглавил отдел лицензирования контента в Yota Play. В 2010 г. Ивана назначили коммерческим директором Play. В 2015 г. он стал генеральным директором онлайн-кинотеатра Okko. Городецкий оставил свой пост в марте 2020 г.