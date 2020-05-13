Флориан Янсен стал исполнительным директором «Магнита»

Флориан Янсен закончил магистратуру немецкого Университета Witten/Herdecke, Лондонскую школу экономики и Колумбийский университет в Нью-Йорке. Сооснователь и CEO компании Lamoda Group. До этого несколько лет работал в McKinsey & Company. Параллельно Янсен выступает независим инвестором в в сфере технологий. Он поддержал стартапы DOC+, FoodFox (теперь Яндекс.Еда), Manifest и Exclaim.