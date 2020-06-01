Константин Тимофеев стал гендиректором Фонда дольщиков

Ранее Тимофеев занимал руководящие должности в финансовых организациях Татарстана. С 2011 по 2018 г. был председателем комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).