Азат Бикмурзин назначен директором нефтегазохимического комплекса «Татнефти»

Бикмурзин закончил Нижнекамский филиал КХТИ. Карьеру начал начальником цеха № 2104 ОАО «Нижнекамскнефтехим». Спустя пять лет был назначен директором завода «Этилен». С 2014 г. занимал пост генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим». В декабре 2015 г. стал президент ХК «Нефтехимик». Депутат пятого и шестого созывов Государственного совета Республики Татарстан.