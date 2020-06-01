Азат Бикмурзин назначен директором нефтегазохимического комплекса «Татнефти»
Руководство «Татнефти» назначило Азата Бикмурзина директором нефтегазохимического комплекса компании, сообщила пресс-служба организации. Он займется масштабированием и ускорением реализации проектов компании.
Бикмурзин закончил Нижнекамский филиал КХТИ. Карьеру начал начальником цеха № 2104 ОАО «Нижнекамскнефтехим». Спустя пять лет был назначен директором завода «Этилен». С 2014 г. занимал пост генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим». В декабре 2015 г. стал президент ХК «Нефтехимик». Депутат пятого и шестого созывов Государственного совета Республики Татарстан.
«Татнефть» входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Работает на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия.