Дмитрий Бувин стал коммерческим директором НСПК
Коммерческим директором Национальной системы платежных карт (НСПК) назначен Дмитрий Бувин, сообщила пресс-служба организации. Параллельно он продолжит возглавлять департамент стратегии и развития бизнеса.
Бувин работает в НСПК с декабря 2018 г. Сначала занимал пост директора директора по продажам, а с января 2020 г. стал исполняющим обязанности коммерческого директора. До прихода в компанию Дмитрий занимал руководящие позиции в коммерческих подразделениях крупнейших российских розничных банков.
Национальная система платёжных карт — операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платёжной системы «Мир». Компания на 100% принадлежит Центральному банку России.