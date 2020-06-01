Дмитрий Бувин стал коммерческим директором НСПК

Бувин работает в НСПК с декабря 2018 г. Сначала занимал пост директора директора по продажам, а с января 2020 г. стал исполняющим обязанности коммерческого директора. До прихода в компанию Дмитрий занимал руководящие позиции в коммерческих подразделениях крупнейших российских розничных банков.