Геннадий Газин возглавил совет директоров Veon

На общем годовом собрании акционеры также избрали новый совет директоров. В него вошли Михаил Фридман, Усама Бедье, Андрей Гусев, Александр Перцовски, Гуннар Холт, Роберт ван де Краатц, Ганс Альбрехт, Мариано де Бир, Питер Дерби, Амос Гениш и Стивен Пьюзи.