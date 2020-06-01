Геннадий Газин возглавил совет директоров Veon
На общем годовом собрании акционеры также избрали новый совет директоров. В него вошли Михаил Фридман, Усама Бедье, Андрей Гусев, Александр Перцовски, Гуннар Холт, Роберт ван де Краатц, Ганс Альбрехт, Мариано де Бир, Питер Дерби, Амос Гениш и Стивен Пьюзи.
Veon Ltd. — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в России, Украине, Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. В группу входит российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», который предоставляет услуги под брендом «Билайн».