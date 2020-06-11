Евгений Дод вошел в совет директоров Segezha Group
Евгений Дод вошел в совет директоров лесопромышленного холдинга АФК «Система» — Segezha Group в качестве независимого директора. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.
Евгений руководил правлением «Русгидро» с 2009 по 2015 г. До этого он занимал пост генерального директора «Интер РАО ЕЭС».
Segezha Group — международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В его состав входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.