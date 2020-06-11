Евгений Дод вошел в совет директоров Segezha Group

Segezha Group — международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В его состав входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.