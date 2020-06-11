Давид Борзилов стал страшим вице-президентом «Связного»

Давид начал карьеру в «Связном» с должности продавца в 2002 г. Последние 18 лет он работал директором по продажам макрорегиона, участвовал в запуске филиала «Дальневосточный», развивал финансовые и банковские продукты и направление сопутствующих товаров. Под его руководством была реализована интеграция розничных процессов при объединении сетей «Связной» и «Евросеть».