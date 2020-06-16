Сергей Кульпин стал руководителем петербургского филиала Альфа-Банка

Сергей закончил Алтайский государственный университет по специальности « менеджмент». Карьеру начал сотрудником Гута-банка в 1996 г. До прихода в Альфа-Банк 15 лет работал в составе Группы ВТБ. С 2018 по 2020 гг. он занимал пост вице-президента, начальника управления розничных продаж и управляющего филиалом Банка ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ранее Кульпин руководил филиалом ВТБ 24 в Екатеринбурге. С 2005 по 2008 гг. занимал руководящие позиции в подразделениях в Ставрополе и Барнауле.