Алексей Воронов назначен замгендиректора «Металлоинвеста»

Алексей закончил экономический факультет Московского государственного института международных отношений. Карьеру начал в АКБ «Еврофинанс». Позднее занимал руководящие должности в АО АКБ «Новикомбанк». С 2007 по 2014 г. работал вице-президентом по корпоративным финансам и казначейским операциям ООО «Интегра Менеджмент». В УК «Металлоинвест» Воронов пришел в 2015 г. на пост директора казначейства компании. С октября 2016 г. работал директором по финансам.