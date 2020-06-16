Алексей Воронов назначен замгендиректора «Металлоинвеста»
Финансовый директор «Металлоинвеста» Алексей Воронов назначен новым заместителем генерального директора по финансам и экономике, сообщила пресс-служба компании. Он займется привлечением финансирования и управлением портфелем заимствований, управлением ликвидностью, бюджетированием, планированием, контроллингом, а также вопросами риск-менеджмента и внутреннего контроля.
Алексей закончил экономический факультет Московского государственного института международных отношений. Карьеру начал в АКБ «Еврофинанс». Позднее занимал руководящие должности в АО АКБ «Новикомбанк». С 2007 по 2014 г. работал вице-президентом по корпоративным финансам и казначейским операциям ООО «Интегра Менеджмент». В УК «Металлоинвест» Воронов пришел в 2015 г. на пост директора казначейства компании. С октября 2016 г. работал директором по финансам.
«Металлоинвест» — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — 14 млрд т.