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Сергей Качура стал гендиректором ООО «Мангазея Девелопмент»

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Сергей Качура назначен генеральным директором ООО «Мангазея Девелопмент», сообщила пресс-служба компании. Он будет отвечать за реализацию действующих и перспективных проектов.

Сергей закончил Кубанский государственный аграрный университет, Московскую государственную юридическую академию и Московский государственный строительный университет. До нового назначения занимал пост генерального директора ГК «А101». Ранее работал старшим вице-президентом в ПАО «БИНБАНК», где отвечал за управление информационными системами банка и обеспечение операционной деятельности. Кроме того, занимал руководящие позиции в ЗАО «БАНК НОМОС», Национальном банке «Траст» и ЗАО «ВТБ24».

ООО «Мангазея Девелопмент» занимается строительством жилых домов, микрорайонов, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Сейчас компания ведет работу над проектами общей площадью более 200 тыс. кв.м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных