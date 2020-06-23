Сергей Качура стал гендиректором ООО «Мангазея Девелопмент»
Сергей Качура назначен генеральным директором ООО «Мангазея Девелопмент», сообщила пресс-служба компании. Он будет отвечать за реализацию действующих и перспективных проектов.
Сергей закончил Кубанский государственный аграрный университет, Московскую государственную юридическую академию и Московский государственный строительный университет. До нового назначения занимал пост генерального директора ГК «А101». Ранее работал старшим вице-президентом в ПАО «БИНБАНК», где отвечал за управление информационными системами банка и обеспечение операционной деятельности. Кроме того, занимал руководящие позиции в ЗАО «БАНК НОМОС», Национальном банке «Траст» и ЗАО «ВТБ24».
ООО «Мангазея Девелопмент» занимается строительством жилых домов, микрорайонов, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Сейчас компания ведет работу над проектами общей площадью более 200 тыс. кв.м.