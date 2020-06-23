Сергей Качура стал гендиректором ООО «Мангазея Девелопмент»

Сергей закончил Кубанский государственный аграрный университет, Московскую государственную юридическую академию и Московский государственный строительный университет. До нового назначения занимал пост генерального директора ГК «А101». Ранее работал старшим вице-президентом в ПАО «БИНБАНК», где отвечал за управление информационными системами банка и обеспечение операционной деятельности. Кроме того, занимал руководящие позиции в ЗАО «БАНК НОМОС», Национальном банке «Траст» и ЗАО «ВТБ24».