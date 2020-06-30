Александр Плутник назначен замгендиректора РЖД

Александр закончил Московскую государственную юридическую академию имени О. Е. Кутафина по специальности «юриспруденция». До нового назначения Плотник пять лет возглавлял госкорпорацию «Дом.РФ». В 2013-2015 гг. занимал должность статс-секретаря — заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.