Александр Плутник назначен замгендиректора РЖД
Совет директоров РЖД назначил Александра Плутника на пост заместителя генерального директора по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом. Об этом сообщила пресс-служба монополии. Ранее эту должность занимал Андрей Старков.
Александр закончил Московскую государственную юридическую академию имени О. Е. Кутафина по специальности «юриспруденция». До нового назначения Плотник пять лет возглавлял госкорпорацию «Дом.РФ». В 2013-2015 гг. занимал должность статс-секретаря — заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.