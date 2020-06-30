Аля Самохвалова назначена главой Petropavlovsk

Самохвалова имеет степень магистра инвестиционного менеджмента в CASS Business School, Лондон, и степень доктора экономики в Московской международной высшей школе бизнеса. Ранее она возглавляла отдел внешних связей в компании Petropavlovsk PL. Позднее была назначена директором по стратегическому развитию и вошла в совет директоров компании.