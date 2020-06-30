Аля Самохвалова назначена главой Petropavlovsk
Аля Самохвалова назначена генеральным директором золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщила пресс-служба организации. Ранее она занимала пост заместителя генерального директора.
Самохвалова имеет степень магистра инвестиционного менеджмента в CASS Business School, Лондон, и степень доктора экономики в Московской международной высшей школе бизнеса. Ранее она возглавляла отдел внешних связей в компании Petropavlovsk PL. Позднее была назначена директором по стратегическому развитию и вошла в совет директоров компании.
Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика — компания «Южуралзолото» Константина Струкова и его семьи, владеющая 22,37% акций и облигаций Petropavlovsk, конвертируемых в 5,97% ценных бумаг.