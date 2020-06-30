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Аля Самохвалова назначена главой Petropavlovsk

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Аля Самохвалова назначена генеральным директором золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщила пресс-служба организации. Ранее она занимала пост заместителя генерального директора. 

Самохвалова имеет степень магистра инвестиционного менеджмента в CASS Business School, Лондон, и степень доктора экономики в Московской международной высшей школе бизнеса. Ранее она возглавляла отдел  внешних связей в компании Petropavlovsk PL. Позднее была назначена директором по стратегическому развитию и вошла в совет директоров компании.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика — компания «Южуралзолото» Константина Струкова и его семьи, владеющая 22,37% акций и облигаций Petropavlovsk, конвертируемых в 5,97% ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных