Дидье Касимиро стал первым вице-президентом «Роснефти»

Федоров закончил Новосибирский Государственный Университет. Позднее получил степень Магистра в Университете Штата Вашингтон. С 1998 по 2005 г. работал в «Морган Стэнли» в Лондоне. Затем год занимал пост управляющего директора «Ю-Би-Эс». До прихода в «Роснефть» был управляющим директором и старшим советником в московском филиале «Морган Стэнли».