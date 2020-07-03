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Дидье Касимиро стал первым вице-президентом «Роснефти»

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Дидье Касимиро назначен первым вице-президентом ПАО НК «Роснефть», сообщила пресс-служба компании. Он будет курировать переработку, нефтехимию, коммерцию, логистику, а также финансово-экономический блок. Его предшественник Павел Федоров продолжит работу в компании в качестве советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента.

До нового назначения Касимиро был вице-президентом «Роснефти» по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике. Ранее Дидье занимал руководящие посты в компании ТНК-BP. С 1996 по 2005 г. работал в компании BP.

Федоров закончил Новосибирский Государственный Университет. Позднее получил степень Магистра в Университете Штата Вашингтон. С 1998 по 2005 г. работал в «Морган Стэнли» в Лондоне. Затем год занимал пост управляющего директора «Ю-Би-Эс». До прихода в «Роснефть» был управляющим директором и старшим советником в московском филиале «Морган Стэнли».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных