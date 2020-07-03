Дидье Касимиро стал первым вице-президентом «Роснефти»
Дидье Касимиро назначен первым вице-президентом ПАО НК «Роснефть», сообщила пресс-служба компании. Он будет курировать переработку, нефтехимию, коммерцию, логистику, а также финансово-экономический блок. Его предшественник Павел Федоров продолжит работу в компании в качестве советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента.
До нового назначения Касимиро был вице-президентом «Роснефти» по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике. Ранее Дидье занимал руководящие посты в компании ТНК-BP. С 1996 по 2005 г. работал в компании BP.
Федоров закончил Новосибирский Государственный Университет. Позднее получил степень Магистра в Университете Штата Вашингтон. С 1998 по 2005 г. работал в «Морган Стэнли» в Лондоне. Затем год занимал пост управляющего директора «Ю-Би-Эс». До прихода в «Роснефть» был управляющим директором и старшим советником в московском филиале «Морган Стэнли».