Михаил Якунин возглавил правление РНКБ

Якунин закончил Санкт-Петербургскую государственную академию аэрокосмического приборостроения. Позднее учился по программе «Управление маркетингом» в Санкт-Петербургском государственном университете, а также получил степень MBA в бизнес-школе Warwick Business School в Великобритании. Карьеру в ВТБ начал в 2008 г. Спустя два года возглавил компанию ВТБ-Факторинг. В августе 2012 года занял пост руководителя департамента дочерних компаний — старшего вице-президента банка ВТБ. В апреле 2015 г. стал председателем совета директоров АО ДБ «Банк ВТБ Казахстан». В марте 2016 г. был избран председателем совета директоров РНКБ.