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Василий Поздышев уходит из набсовета ФКБС

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Василий Поздышев покидает наблюдательный совет Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщила пресс-служба ЦБ. Теперь он займет должность старшего советника по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента в Банке международных расчетов. Кроме того, Поздышев покинет советы директоров «Азиатско-Тихоокеанского банка», «Московского индустриального банка» и Агентства по страхованию вкладов.

Василий окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Университет Paris-IX Dauphine в Париже. Также проходил обучение в Страсбурге в Ecole Nationale d'Administration. Карьеру в ЦБ начал в 2012 г. Сначала занимал пост директора департамента банковского регулирования, затем стал заместителем председателя Банка России. В декабре 2019 г. Поздышев возглавил совет директоров ФКБС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных