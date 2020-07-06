Василий Поздышев уходит из набсовета ФКБС
Василий Поздышев покидает наблюдательный совет Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщила пресс-служба ЦБ. Теперь он займет должность старшего советника по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента в Банке международных расчетов. Кроме того, Поздышев покинет советы директоров «Азиатско-Тихоокеанского банка», «Московского индустриального банка» и Агентства по страхованию вкладов.
Василий окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Университет Paris-IX Dauphine в Париже. Также проходил обучение в Страсбурге в Ecole Nationale d'Administration. Карьеру в ЦБ начал в 2012 г. Сначала занимал пост директора департамента банковского регулирования, затем стал заместителем председателя Банка России. В декабре 2019 г. Поздышев возглавил совет директоров ФКБС.