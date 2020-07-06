Денис Голещихин стал гендиректором объединенной розничной сети «Ростелекома» и Tele2

Денис закончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления по специальности «стратегическое планирование». Карьеру начал в 2006 г. в дальневосточном филиале МТС. Спустя год возглавил ЗАО «Евросеть-логистик» в Хабаровске, а в 2009 г. стал директором филиала компании на Северо-Западе. Затем Голещихин перешел в «Евросеть-Ретейл» на должность управляющего директора северо-западного филиала компании. В 2017 г. он был назначен директором «Tele2 Ретейл».