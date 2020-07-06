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Денис Голещихин стал гендиректором объединенной розничной сети «Ростелекома» и Tele2

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Денис Голещихин назначен генеральным директором объединенной розничной сети «Ростелекома» и Tele2 , сообщила пресс-служба госоператора. Она создана на базе ООО «Ростелеком — Розничные системы» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком»). 

Денис закончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления по специальности «стратегическое планирование». Карьеру начал в 2006 г. в дальневосточном филиале МТС. Спустя год возглавил ЗАО «Евросеть-логистик» в Хабаровске, а в 2009 г. стал директором филиала компании на Северо-Западе. Затем Голещихин перешел в «Евросеть-Ретейл» на должность управляющего директора северо-западного филиала компании. В 2017 г. он был назначен директором «Tele2 Ретейл».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных