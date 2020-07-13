Игорь Рустамов назначен гендиректором «Газпром нефть шельфа»

С 2013 г. Рустамов руководил департаментом перспективного развития и проектной деятельности в «Газпром нефти», в 2015 г. возглавил департамент по бурению и внутрискважинным работам. С 2018 г. он занимал пост исполнительного директора научно-технического центра компании, где курировал бурение, добычу, инфраструктуру и операционную деятельность.