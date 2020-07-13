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Игорь Рустамов назначен гендиректором «Газпром нефть шельфа»

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Игорь Рустамов назначен новым генеральным директором «Газпром нефть шельфа», сообщила компания. Ранее он занимал должность исполнительного директора по проектно-функциональному обеспечению активов научно-технического центра «Газпром нефти».

С 2013 г. Рустамов руководил департаментом перспективного развития и проектной деятельности в «Газпром нефти», в 2015 г. возглавил департамент по бурению и внутрискважинным работам. С 2018 г. он занимал пост исполнительного директора научно-технического центра компании, где курировал бурение, добычу, инфраструктуру и операционную деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных