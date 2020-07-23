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Валерия Палий назначена руководителем Mars Food в России

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Валерия Палий назначена директором российского подразделения Mars Food, сообщила пресс-служба компани. Ранее она занимала должность руководителя группы торговых марок Mars Wrigley в России.

Валерия закончила факультет иностранных языков Московского Государственного Областного Университета. К команде Mars Wrigley она присоединилась в 2012 году в качестве менеджера развития каналов продаж, а спустя два года перешла на пост руководителя отдела коммерческих операций. До прихода в Mars Палий работала в British American Tobacco.

Mars является одним из крупнейших производителей в сфере продуктов питания и кормов для домашних животных в России и странах СНГ. Сейчас на территории бывшего СССР работают более 7 тысяч сотрудников Mars.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных