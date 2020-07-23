Валерия Палий назначена руководителем Mars Food в России

Валерия закончила факультет иностранных языков Московского Государственного Областного Университета. К команде Mars Wrigley она присоединилась в 2012 году в качестве менеджера развития каналов продаж, а спустя два года перешла на пост руководителя отдела коммерческих операций. До прихода в Mars Палий работала в British American Tobacco.