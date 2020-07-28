Андрей Губанов стал вице-президентом по дистрибуции Билайн
Андрей Губанов назначен на пост вице-президента по дистрибуции Билайн, сообщила пресс-служба компании. Он будет отвечать за усиление позиции компании в ритейле, а также за представленность бренда во всех каналах офлайн-продаж.
Губанов закончил Московский инженерно-физический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве России, обладает степенью MBA IE Business School. До прихода в Билайн Андрей 11 лет работал в группе «М.Видео – Эльдорадо», пройдя путь от руководителя цифрового отдела до управляющего директора бренда m_mobile.