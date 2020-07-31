Александр Селезнев возглавил управление внутреннего аудита в «Газпром экспорте»

С 2004 по 2015 г. занимал различные должности в управлении внутреннего аудита департамента внутреннего аудита аппарата правления «Газпрома». Затем стал начальником отдела внутреннего аудита ООО «Газпром экспорт». Кроме того, с 2019 г. занимает пост заместителя начальника департамента 102 «Газпрома».